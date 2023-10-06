Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 4 kasten öldürme, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahısla birlikte, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 7 şahıs da yakalandı.

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Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 102 hırsızlık olayında şüpheli 68 şahıs ile çalıntı olarak aranan 16 oto ile 13 motosiklet bulunarak, olayların şüphelisi 13 şahıs da yakalandı.