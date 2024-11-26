Mimar Sinanspor kulübü genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu ve antrenörü Furkan Öztürk’ü unutmuyor.

Mimar Sinanspor alt yapısından yetişen futbolcu olarak yeşil beyazlı kulübe hizmet eden ardından antrenör olarakda görev yapan Furkan Öztürk kazandığı askeriyede geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştu.

Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarını her ortamda unutmadıklarını gösteren Mimar Sinanspor önceki gün oynanan Çilimli Belediyespor maçında takım arkadaşı Fatih Serkan Temizkon gol sevincini onun için yaptırdığı özel tişörtü ile böyle yaşadı ve arkadaşını bir kez daha andı.