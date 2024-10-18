Mimar Sinanspor takımı geçtiğimiz ay kaybettiği Furkan Öztürk’ü unutmuyor.

Mimar Sinan kulübünde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra antrenör olarak kulübe hizmetini sürdüren Furkan Öztürk kazandığı sınav sonucunda Balıkesir’de askeri eğitimi aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonunda şehit olmuştu.

Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil eden Mmar Sinanspor kulübünün önceki akşam yaptığı antrenmanı Furkan Öztürk’ün babası Mehmet Öztürk ziyaret etti.

Ziyaret sırasında şehit Furkan Öztürk için toplu olarak yapılan duanın ardından baba Mehmet Öztürk Mimar Sinan kulübüne oğlu için yaptıklarından dolayı teşekkür etti ve maçlarında başarılar diledi.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer de Furkan’ı hiç bir zaman unutmayacaklarını belirterek kendilerininde onun bir evladı olduğunu belirterek baba Mehmet Öztürk’e teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Mehmet Öztürk takıma tatlı ikramında bulundu.