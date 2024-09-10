Geçtiğimiz günlerde askeri okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mimar Sinanspor'un eski futbolcularından ve antrenörlerinden Furkan Öztürk'ün isminin yaşatılması noktasında Gülabibeyspor'dan anlamlı bir talep geldi.

Gülabibeyspor Başkan Yardımcısı Niyazi Bulut konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Mimar Sinan Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve antrenörü Furkan Öztürk'ün vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Furkan kardeşimizin ismimin yaşatılmasını istiyoruz. Bu nedenle de Mimar Sinan Semt Sahası'nın isminin Furkan Öztürk olarak değiştirmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili olarak da gerekli makamlarla görüşeceğiz. Umarız bu talebimiz karşılık bulur ve kardeşimizin ismi ilelebet yaşar" dedi.