Mimar Sinanspor genç yaşta kaybettiği eski futbolcu ve antrenörü Furkan Öztürk’ü unutmadı ve hiç unutmayacak.

Uzun yıllar Mimar Sinanspor’da futbol oynayan ardından antrenör olarak görev yapan ve bu yıl başında askeriye sınavını kazanarak eğitime başlayan Furkan Öztürk geçirdiği kalp krizi sonunda şehit olmuştu.

Mimar Sinanspor kaybettiği bu değerini Bölgesel Amatör Lig ilk maçında Çankırı FK karşısına çıkarken açtığı pankartla unutmadığını ve asla unutmayacağını bir kez daha gösterdi.