Futbol sahalarında her zaman çirkinlikler gündeme gelir.

Ancak bu yeşil sahalarda bazen böyle güzelliklerde yaşanıyor.

Pazar günü oynanan Mimar Sinanspor- Çilimli Belediyespor maçında konuk takımın sakatlanan futbolcusunu iki takım oyuncuları böyle saha dışına taşıdılar.

Aldığı darbe sonucunda sakatlanan ve üzerine basmakta zorlanan Çilimli Belediyespor futbolcusunu takım arkadaşı ile birlikte Mimar Sinanspor’un forveti omuz vererek saha dışına kadar taşıdılar. Hep çirkinlikleri değil böyle güzellikleride dile getirmek en büyük dileğimiz ve umudumuz.