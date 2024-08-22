Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’un maçlarını oynayacağı sahayı belirlemek için ilimizde incelemelerde bulundu. Heyetin yaptığı üç inceleme sonunda tadilat çalışması devam eden iki saha tamamlanana kadar maçların İtfaiye sahasında oynanması uygun görüldü.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedarasyonu Başkan Vekili Şener Aydın, Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, ve persorel Ahmet Tün dün Çorum’a gelerek Bal maçı oynanacak saha için incelemelerde bulundular. Federasyon ekibine Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan eşlik ettiler.

Futbol Federasyonu heyeti Çorum’da BAL maçı oynanması mümkün İtfaiye, Devane ve Mimar Sinan sahalarında incelemelerde bulundu. Devane sahasında devam eden eksiklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar ile Mimar Sinan sahasının modernizasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldılar. Federasyon heyeti İtfaiye sahasında da incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonunda tadilat çalışmaları devam eden Mimar Sinan ve Devane sahalarındaki tadilat bitene kadar Mimar Sinan’ın maçlarını İtfaiye sahasında oynamasının uygun olacağına karar verildi.

İl Müdürü’ne ziyaret

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Şener Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğü Personeli Ahmet Tün daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret etti.