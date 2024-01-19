Çorum futbol hakemliğinde kan kaybı sürüyor. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun devre arası klasman sınav sonuçlarına göre Bölgesel Lig’de görev yapan bir kadın bölgesel hakem, bir kadın yardımcı hakem ve bir yardımcı hakem ile bir gözlemci İl’e düşerken Bölgesel hakemliğe ise sadece bir isim yükseldi.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Ecevit B Klasman ve Celal Bayraklı da C Klasmandaki yerlerini korudu.

Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz ile Kadın Bölgesel Yardımcı hakem Çiğdem Varan da yerlerini korurken Bölgesel Lige yükselen tek isim ise Ömer Bingöl oldu.

Bölgesel Lig'de ise Kadın Bölgesel Hakem Nuriye Çınar Bal, Bölgesel Kadın Yardımcı Hakem Hatice Yıldırımve Bölgesel Yardımcı Hakem Erdal Uncuer İl hakemliğine düştüler.

Bölgesel Gözlemci olarak ise Recai Kuzey, Özcan Genel, Mustafa Bıçakçı ve Özgür Demirci görev yapmaya devam ederken Durmuş Buyruk ise İl Gözlemcisi olarak görev yapacak.