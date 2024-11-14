Ahlatcı Çorum FK’nın Hollandalı futbolcusu Thomas Verheydt ilk kez Türkiye’de futbol oynadığını ve coşkulu ve tutkulu bir ligde mücadele ettiğini ve Çorum FK’da mutlu olduğunu söyledi.

Milli ara nedeni ile gittiği ülkesinde ESPA kanalına canlı telefon bağlantısı ile konuşan Thomas Verheydt, Türkiye’de 1. ligde mücadele ettiğini aynı düzeyde Hollanda liginde genç futbolcuların forma giydiğini ancak Türkiye’de ise tecrübeli futbolcuların oynadığını söyledi.

Türkiye’ye ilk kez gittiğini ilk günlerde uyum konusunda sıkıntılar yaşadığını ancak kısa sürede alıştığını belirten Thomas Verheydt ‘Türkiye’de futbol coşkusu ve tutkusu çok farklı. Her maçta büyük heyecan yaşanıyor. Futbol olarak ta mücadele gücü yüksek takımlar çok fazla. Çorum FK’da bu sezon ikinci yılım ve takım olarak iyi bir başarılı yakaladık. Bu sezonda aynı başarıyı yakalamak için mücadele ediyoruz. Kulübümde son derece mutluyum ve huzurluyorum. Çok iyi şartlarda çalışıyoruz. Taraftarların ilgisi ve desteği beni son derece mutlu ediyor’ dedi.

Thomas Verheydt neden ülke dışına gittiği yolundaki bir soruya ise ‘Türkiye'de ülkemden daha çok kazanıyorum. Hem daha çok kazanıyorum ve daha coşkulu bir ligde forma giyiyorum. Çorum’da olmaktan ve bu takımın başarısı için mücadele ettiğim için mutluyum’ dedi.