İstanbul’da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan’ın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bünyesinde 3 futbol sahası, 3 mini futbol sahası, 800 araçlık otopark, 250’şer kişilik yemekhane ve kafeterya olan akademi, 330 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayacak olan 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Üst düzey bir futbol eğitimi için her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübe yeni bir soluk kazandıracağından eminim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi teşvik ettik. Her türlü ihtiyaçlarında kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli çizgimizi koruyacağız” dedi.

“2024-2025 sezonunda heyecan ve centilmenlik seviyesi yüksek bir sezon ümit ediyorum”

Bugüne kadar Türk futboluna katkı veren tüm girişimleri desteklediklerini söyleyen Erdoğan, “Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı veren her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde tüm kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi, gerekse centilmenlik seviyesi yüksek, bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Tüm kulüplerimizin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla, futbol aşkıyla yüreği coşan milletimize, bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum. Her zaman söylüyoruz, futbol rekabetin yanı sıra, iş birliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun sembolü olan bir spordur” şeklinde konuştu.

“Futbolda kavganın ve holiganlığın yeri yok”

Futbolda holiganlık ve kavganın yerinin olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın ve ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbiri ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bu günlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.