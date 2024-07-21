Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrildiği bildirildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

Ekipler çalışıyor

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları, jandarma ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

2 işçi, enkaz altından çıkarıldı

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı.

1 işçinin durumu ağır

Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 işçi aranıyor

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için ise çalışmalar sürüyor.

Yetkililer bölgede

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

Şırnak Valiliği açıklama yaptı

Şırnak valiliği yazımlı açıklama yaparak son durumu şu ifadelerle kamuoyuna aktardı:

Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No’lu Petrol Sahası’nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.



AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2’si yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır.



Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.