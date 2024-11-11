Çorum FK’da Pendikspor maçının galibiyet üçlüğünü kaleci Hasan Hüseyin çektirdi.

Sezon başından buyana kırmızı siyahlı takımın kalesini başarı ile koruyan Hasan Hüseyin Pendikspor maçının özellikle ikinci yarısında yaptığı kurtarışlarla alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Maçın bitiş düdüğünün tribündeki az sayıda taraftar ile birlikte saha içindeki futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

Futbolcular ve kenar yönetim daha sonra tribündeki taraftarları ile galibiyet sevincini yaşadılar.

Maraton tribününde bulunan taraftarların önünde üç puan sevinci yaşayan kırmızı siyahlı takımın galibiyet üçlüğünü ise kaleci Hasan Hüseyin çektirdi.