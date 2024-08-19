Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Galibiyeti kaçıran taraf Fatih Karagümrük’tü” dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Karagümrük, deplasmanda Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Atılay Canel, iki takımın da galibiyet için oynadığını söyledi İlk yarıyı yedikleri golle mağlup bitirdiklerini hatırlatan Canel, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle öne geçtiklerini belirtti.

“Eğer biraz şansımız olsaydı yakaladığımız üç farklı pozisyon gol olabilirdi” diyen Canel, “Bundan sonraki maçlarda Çorum FK’ya başarılar diliyorum. Üstün bir oyun oynadık. Her an kimin gol atacağı belli değildi. Ama maç berabere bitti. Biz de yeni bir takımız. Geçtiğimiz sezondan üç oyuncumuz var. Oyuncular yavaş yavaş birbirine ısındı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Galibiyeti kaçıran taraf Fatih Karagümrük’tü” ifadelerini kullandı.