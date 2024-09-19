Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı 'Gaziler Günü' nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajına, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanının verildiği günün yıl dönümünü 'Gaziler Günü' olarak kutlamaktayız" diyerek başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Milletimiz, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklâl Savaşlarında vatanına sahip çıkarken gazâ anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuş, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." düsturuyla hareket etmiştir. Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık, vatanseverlik destanı olarak altın harflerle yerini almıştır" dedi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm zorluklara göğüs geren ve inançlı bir mücadelenin unvanını taşıyan, milli değerleri benimsemiş vatan aşığı gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olacaktır. Gazâ ruhu, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin şuurunda tüm canlılığıyla yaşamaya devam etmektedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı en büyük miras, bu cennet vatanımızdır. Bizler, Onlar'dan aldığımız güç ve ilhamla bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

