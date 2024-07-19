Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda son iki yılın şampiyonu Saylan Çelik bu yıl da adını finale yazdırdı.
Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda Saylan Çelik ile Beyaz Saray Düğün Salonları yarı final maçında karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda fazla risk almayarak devreyi 0-0 eşitlikle tamamladı.
İkinci yarının 45.dakikasında Beyaz Saray Düğün Salonları takımı Murat Çağlar'ın uzaktan attığı şık golle 1-0 öne geçti.
Bu golden hemen 3 dakika sonra Saylan Çelik penaltı kazandı. Topun başına geçen Ali Koçak skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Maçın son bölümüne 1-1 eşitlikle giren Saylan Çelik 57.dakikada Sedat, 60+3 dakikada ise Sefa'nın golleri ile maçı 3-1 kazanarak finale adını yazdırmayı başardı.