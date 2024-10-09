Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde Osmancık İlçesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete giren Tarım Meslek Lisesi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) tarafından destek gören "Tarımın Gelişimi İçin Sera Projesi" kapsamında gelişeceği belirtildi.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saltık, okul bünyesinde Eğitim ve Öğretime devam eden Tarım Meslek Lisesi'nin, Örtü Altı Yetiştiriciliği, Temel Bitki Koruma, Üretme ve Çoğaltma Teknikleri hususunda Bölüm Öğretmeni Hüseyin Çetinkaya'nın nezaretinde öğrencilere uygulamalı eğitimlerin verildiğini, hazırladıkları "Tarımın Gelişimi İçin Sera Projesi" DOKAP tarafından desteklediğini belirtti.

Okul Müdürü Ahmet Saltık, DOKAP'a sunulan "Tarımın Gelişimi İçin Sera Projesi" kabul gördüğünü ifade ederek, okul bahçesinde 400 metre kare alanda inşaatı devam eden "Tünel Serada" kontrollü üretimin yapılacağının amaçlandığını belirtti.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, okul ziyaretleri kapsamında Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım Meslek Lisesi Uygulama Alanında da incelemelerde bulunarak, detaylı bilgiler aldığı kaydedildi.