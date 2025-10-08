Gelecek Partisi Genel Merkezi, yeni hizmet binasına geçiyor.

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, yeni genel merkez binasının 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.00’da Aşağı Övençler Mahallesi 1322. Cadde No: 44 Çankaya / Ankara adresinde açılacağını belirterek, kendisinin de açılış törenine katılacağını duyurdu. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde siyasi mücadeleyi sürdürdüklerini açıklayan Fatih Softa, yeni binanın partiye yeni bir heyecan, coşku ve dinamizm katacağını söyledi.

Fatih Softa, “Kök salmaya, güçlenmeye ve emin adımlarla geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Partimiz tarafından yeni bir genel merkez binası alınmış ve dizayn edilmiştir. Açılış törenini ise Genel Başkanımız Davutoğlu ile birlikte 11 Ekim’de Ankara’da gerçekleştiriyoruz. Tüm partililerimizi ve vatandaşlarımızı açılış törenimize davet ediyoruz. Gün, geleceği birlikte inşa etme günüdür” dedi.

