Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesi iş birliğiyle, geleneksel el sanatları düzenlenecek festivalde gün yüzüne çıkartılacak.

Bedesten'de düzenlenecek olan festivalin açılışı yarın, saat 3.00'de yapılacak.

Festivalde, el sanatları dalında devlet sanatçısı unvanını almış sanatçıların yanı sıra Çorumlu sanatçılar da eserlerini sergileyecek.



Geleneksel El Sanatları Festivali programı çerçevesinde aşıklar buluşması etkinliği düzenlenecek.

Çorumlu aşıklar Müslüm Koygun (Aşık Cefai), Sürmelican Kaya, Muharrem Öztürk (Ozan Yoloğlu), Gülizar Şen, Haydar Ünlüyol, Haydar Kılıç (Aşık Gari) Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 18.00'de Aşıklar Buluşması'nda bir araya gelecek.

Geleneksel El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde ‘karagöz' hösterisi ve atölye çalışmaları etkinliği de yapılacak. Aliş Arkadaş ve İshak 2.Tekgül'ün sahne alacağı etkinlik 21 Aralık Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapılacak.

Çorum ilk kez böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tüm Çorum halkını festivale davet etti.

Çorum'un el sanatları konusunda birçok ünlü sanatçıyı misafir edeceğini belirten Başkan Aşgın “Bedesten ilk kez bir festivale ev sahipliği yapacak.

Hemşehrilerimizin güzel vakitler gerçekleştireceği ve birçok atölyede kendi becerilerini sergileyebileceği festivalimizde devlet sanatçısı unvanını almış birçok önemli ismi de Çorum'a gelecek. Hem ilimizin hem de Bedesten'in ilk kez ev sahipliği yapacağı festivale tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.