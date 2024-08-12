SERGEN ARICI

Geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen U 11 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında bronz mdalya kazanan Kemal Şahin Karabakal’ı Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör kabul etti.

Antrenörü Abdullah Çakırer ile birlikte Kemal Şahin Karabakal Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Antrenör Abdullah Çakırer şampiyona ve ilçede yaptıkları güreş çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Çakırer ve bronz madalya kazanan Karabakal’ı tebrik etti ve ilçenin tanıtını adına sporun önemini bildiklerini bu doğrultuda desteklerinin devam edeceğini söyledi.