Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Badminton takımı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Antrenör ve aynı zamanda Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar yönetimindeki Osmancık Cumhuriyet Anadolu lisesi Badminton takımı Kastamonu’da yapılan bölge birinciiliğinde erkek takımı tüm maçlarını kazanarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanırken bayan takımı ise grupta üçüncü olmuştu.

Ziyaret sırasında Barış Boyar katıldıkları grup maçları hakkında bilgiler verdi ve hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında da aynı başarıyı yakalamak olduğunu söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Badminton branşına ilçeleri ve illerini başarı ile temsil eden Barış Boyar ve antrenörleri ile tüm sporcuları tebrik etti. Gelgör ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek katılacakları Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.