Gençlik ve Spor Bakanlığı toplumun tüm kesimlerini spor alanlarına çekmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Gelin Sporda buluşalım ‘Kamu Spor Oyunları’na başvurular 14-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kamu Kurumlarında çalışanlar arasında oluşturulacak kadrolar ile mücadele edilecek turnuvada voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında müsabakalar yapılacak.

Turnuvada mücadele etmek isteyen kamu kurumları başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapacaklar. Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak teknik toplantı ile fikstürler belli olacak ve maçlar başlayacak.

Yapılacak müsabakalar sonunda üç kategoride birinci olan takımlar önce gruplarda ilimizi temsil edecekler. Gruplarda dereceye girenler ise 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.