Bursa​'nın Yenişehir​ ilçesinde kayınvalide dehşeti yaşandı. 2 yıl önce gelinini öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevi yattıktan sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Fakat davası süren kadın hakkında *Kasten Öldürme suçundan toplam 7 Yıl 6 ay hapis cezası” kararı çıkınca şüpheli bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçtı.

KUYUMCUDA KISKIVRAK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan kadın kuyumcuda yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kayınvalide, “Ben gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay yattım çıktım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim” diye konuştu.

İşlemleri tamamlanan şüphelinin yakalanma anı kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.