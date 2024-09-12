Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) 5 kredilik gelişim semineri 30 antrenörün katılımı ile yapıldı.

TÜFAD tarafından her yıl düzenlenen 5 kredilik gelişim semineri TÜFAD Çorum Şubesi tarafından gerçekleşti. Çorum’un emektar antrenörlerinden Cemalettin Hoşgör’ün adının verildiği gelişim semineri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. 30 UEFA A, UEFA B Teknik Direktör ve kaleci antrenörlerinin katılımı ile gerçekleşen seminerde bir konuşma yapan Cemalettin Hoşgör, seminere adının verilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Hoşgör’ün ardından bir konuşma da TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy yaptı. 5 kredilik gelişim seminerinin antrenörler nezdindeki öneminden bahseden Aksoy, seminere katılan tüm antrenörlere teşekkür ederken, çalışma hakkı elde etmek için bu seminere tüm antrenörlerin katılması gerektiğine vurgu yaptı.

Programın son bölümünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ziyaret ederek seminere katılan tüm antrenörlere hayırlı olması dileklerinde bulundu.