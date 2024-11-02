Ahlatcı Çorum FK hafta sonunda Gelişim Liglerinde bugün evinde iki yarın deplasmanda üç maçta puan mücadelesi verecek.

Kırmızı Siyahlı takımın U 19 kadrosu bugün evinde Kastamonuspor, U 17 kadrosu ise Karaman FK karşısında galibiyet arayacak. Yarın ise U 14 ve U 15 Kırşehir deplasmanında U 16 ise Boluspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecekler.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK ligin altıncı hafta maçında bugün sahasında GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Devane sahasında saat 12’de başlayacak bu maç öncesinde Kastamonuspor 4 maçta opladığı 5 puanla beşinci sırada yer alırken Çorum FK ise 4 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Maçı Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Atahan Demir yaparken maçın dördüncü hakemi ise Bahar Çakıcı.

Aynı sahada bu maçın ardından Çorum FK ve Karaman FK U 17 takımları karşılaşacaklar. Ligde beş maçta üç beraberlik ve iki mağlubiyet alan henüz ligde golle tanışamayan üç puanlı Çorum FK ile dört maçta bir galibiyeti buhunan aynı puana sahip Karaman FK takımları arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek. Yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Atahan Demir. Maçın dördüncü hakemi ise Nezgidar Abukan.

U 16 Gelişim Liginde ise 1. devrenin son hafta maçları yarın oynanacak. Çorum FK ilk yarının son maçında Boluspor deplasmanında puan arayacak. Ligde dört maç sonunda 6 puanla üçüncü sırada bulunan Çorum FK ile ört maçta 4 puanla eyinci sırada bulunan Boluspor arasındaki maç yarın saat 13’de Karaçayır 1 nolu sentetik sahada oynanacak. Maçı Yalın Kılıç yönetecek yardımcılıklarını ise Serkan Arslan ve İsmail Ali Küçük yapacak.

U 14 ve U 15 kategorisinde ise Çorum FK yarın Kırşehirspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Saat 13’de Bağbaşı Sentetik sahada oynanacak ilk maçta Kırşehirspor ile Çorum FK arasındaki U 15 maçı öncesi Çorum FK 9 puanla dördüncü sırada yer alırken Kırşehir FK ise bir puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Maçı Beytullah Karaca yönetecek yardımcılıklarını ise Murat Yağlı ve Mustafa Sarısakal yapacak.

Aynı sahada saat 15’de başlayacak maçta ise iki takım U 15 takımları mücadele edecek. Ligde dört maç sonunda Çorum FK 9 puanla dördüncü sırada yer alırken Kırşehir FK ise henüz puanla tanışamadı.

Maçı Osman Köksaldı yönetecek yardımcılıkları ise Yusuf Mete Yücel ve Osman Barış Solmaz yapacak.