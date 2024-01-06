Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonunda beş kategoride puan mücadelesi verecek.

Bugün saat 12’de Devane sahasında oynanacak maçta Ahlatcı Çorum FK ile Karaman Futbol Kulübü U 17 takımları mücadele edecekler.

İkinci devrenin erteleme maçında oynanacak bu maç öncesinde Ahlatcı Çorum FK grupta 22 puanla lider durumda bulunurken Karaman FK ise 11 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Maçı Ertuırul Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Çiğdem Varan ve Özkan Dağ yapacak.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde ise Ahlatcı Çorum FK bugün saat 12’de grupta lider durumda bulunan Uşakspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Uşakspor takımı 16 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 15 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Huzurkent Alt Yapı Tesisleri sahasında oynanacak maçı Uşak il hakemi Hüseyin Sarıkan yönetecek yardımcılıklarını ise Rabia Özen ve Sergen Çavuşolu yapacak.

U 14 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK bugün sat 11’de Nazmi Avluca sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Gençlerbirliği 13 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ise 4 puanla beşinci sırada bulunuyor. Maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ömer Bingöl ve Bahar Çakıcı yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de iki takım U 15 kadroları karşılaşacak.

Gençlerbirliği 10 puanla üçüncü sırada yer alırken Ahlatcı Çorum FK ise 3 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Bu maçı Mehmet Samet Ünal yönetecek yardımcıları ise Ömer Bingöl ve Bahar Çakıcı yapacak.

U 16 liginde ise Ahlatcı Çorum FK yarın Boluspor deplasmanında puan arayacak.

Boluspor 5 puanla beşinci sırada yer alırken Çorum FK ise 1 puanla son sırada bulunuyor,

Maçı Yunus Kılıç yönetecek yardımcılıklarını ise Yasin Aktaş ve Serkan Eroğlu yapacak.