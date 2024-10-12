Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK bu hafta sonu beş kategoride puan mücadelesi verecek.

U 14 ve U 15 evinde Etimesgut Belediyespor’u konuk ederken U 16 grup lideri Ankaragücü ile U 17 Ispartaspor ile U 19 ise Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacaklar.

U 16 lider Ankaragücü önünde

Çorum FK U 16 takımı ligin ikinci maçında bugün saat 13’de Ankaragücü tesislerinde Ankaraügücü ile karşılaşacak.

İlk maçında evinde Konyaspor’a son dakika golü ile 2-1 yenilen Çorum FK ilk maçında Keçiörengücü’nü 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Ankaragücü koltuğunu korumak için mücadele edecek. Maçı Ali Artun Özdemir yönetecek yardımcılıklarını ise Sevda Çayan ve Yunus Yalçın yapacak.

U 17 Isparta’da siftah peşinde

Ligde ilk iki maçından 0-0 beraberlik ve birer puanla ayrılan Çorum FK üçüncü hafta maçında bugün saat 12’de E. Koleji Ispartaspor takımı ile karşılaşacak.

Ev sahibi takım ise iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiye ile dördüncü sırada bulunuyor.

Ispartaspor-Çorum FK maçı Emre Spor Kompleksinde oynanacak ve maı İsmail İhlas Erdemli yönetecek yardımcılıklarını ise Onur Akol ve Mehmet Selim Ergül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Asuhan Erol.

U 19 Gençlerbirliği deplasmanında

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK üçüncü hafta maçında bugün Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde ilk maçında evinde bir puanla ayrılan ikinci haftayı ise bay geçen kırmızı siyahlı takım bugün saat 12’de Gençlerbirliği İlhan Cavcav tesislerinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İlk iki maçında bir galibiyet bir mağlubiyet alan ev sahibi takım üçüncü maçında kazanmak istiyor. Maçı Ozan Genç yönetecek yardımcılıklarını ise Anıl Gökberk Sarıve Batuhan Yurtseven yaparken maçın dördüncü hakemi ise Zeynep Özcelik. Maçta gözlemci olarak ise M. Kürşat Demirel görev yapacak.

U 14 ve U 15’in konuğu Etimesgut Belediyespor

Yarın Nazmi Avluca sahasında saat 13’de başlayacak ilk maçta Çorum FK ile Etimesgut Belediyespor U 15 takımları karşılaşacak. Sezonun ilk maçında Boluspor deplasmanından 3-2’lik galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım ilk maçında evinde Ankaragücü’ne 4-1 yenilen Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Nezgidar Abukan ve Merve Esen yapacak.

Ligde ilk maçında Boluspor deplasmanından 2-1’lik galibiyet ile dönen Çorum FK sezonun evindeki ilk maçında yarın saat 15’de Nazmi Avluca sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Çorum FK evindeki bu maçı kazanarak grupta iddiasını ortaya koymak istiyor. İlk maçında evinde Ankaragücü’ne 5-2 mağlup olan Etimesgut Belediyespor ise ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Maçı Atahan Demir yönetecek yardımcılıklarını ise Bahar Çakıcı ve Sultan Sol yapacaklar.