Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK hafta sonu beş maçta puan mücadelesi verecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 12’de Devene sahasında U 19 liginde Çankaya FK’yı konuk edecek hemen ardından ise saat 15’de Kırşehir FK takımı ile mücadele edecek.

U 14 ve U 15 takımları Ankara’da Gençlerbirliği ile U 16 takımı da başkentte Keçiörengücü önünde puan arayacaklar.

U 19’un konuğu Çankayaspor

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK ligdeki üçüncü maçında bugün Çankayaspor kulübü önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligde iki maçında bir puanla sekizinci sırada bulunan Çorum FK ile üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet ile yedinci sırada bulunan Çankayaspor takımları saat 12’de Devane sahasında karşılaşacaklar.

Maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Nezgidar Abukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nuriye Çınar Bal,

U 17 Kırşehir önünde siftah peşinde.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK dördüncü hafta maçında bugün saat 15’de Devane sahasında Kırşehir FK’yı konuk edecek.

Ligde oynadığı üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan henüz galibiyeti bulunmayan Çorum FK bugün rakibi önünde kazanarak ilk üç puan sevincini yaşamak istiyor.

Konuk Kırşehirspor ise iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardımcılıklarını ise Mertcan Öğreten ve Merve Esen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Edanur Dölkeleş.

U 14 Gençlerbirliği ile liderlik maçında

U 14 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK grupta aynı puanla liderliği paylaştığı Gençlerbirliği deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Yarın saat 11’de Mamak Lalahan sahasında oynanacak maç öncesi iki takımda ilk iki maçlarını kazanarak lider durumda bulunuyor.

Maçı Emir Yılmaz yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ömer Faruk Özdemir ve Metehan Fidancı yapacak.

U 15 Başkent’ten kayıpsız dönmek istiyor

Aynı sahada saat 13’de iki takım U 15 takımları mücadele edecek.

Bu kategoride de Gençlerbirliği ve Ahlatcı Çorum FK takımları yollarına kayıpsız devam ediyor.

Ligde ilk üç sırada bulunan Keçiörengücü, Gençlerbirliği ve Ahlatcı Çorum FK takımları grupta ilk üç sırayı paylaşıyor.

Mamak Lalahan Sahasında oynanacak maçı Ilgaz Kaptan yönetecek Ömer Faruk Özdemir ve Metehan Fidancı yardımcı hakem.

U 16 Keçiörengücü önünde kazanmak amacında

U 16 Liginde Çorum fK ise Ankara Keçiörengücü deplasmanında mücadele edecek.

Ligde iki maçta birer galibiyet ve üçer puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü takımları yarın saat 13’de Esenboğa Spor Tesisleri sahasında karşılaşacak.

Maçı Kadir Kalaycıoğlu yönetecek yardımcılıklarını ise Alper Boran ve Hasan Celal Çakmak yapacak.