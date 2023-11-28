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Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK pazar günü oynadığı maçlarda Başkent takımları önünde tutunamadı. Güçlü alt yapıları ile dikkat çeken Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne boyun eğdi.

Çorum’da oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK U 16 takımı Gençlerbirliği’ne 4-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Pazar günü Ankaragücü tesislerinde oynanan ilk maçta U 14 takımı rakibine 3-0 mağlup oldu. Bu maçın ardından oynanan U 15 karşılaşmasında ise başa baş bir mücadele ortaya koyan kırmızı siyahlı takım tek golle sahadan puansız ayrıldı.