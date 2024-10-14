Gelişim Liginde Çorum FK cumartesi günü oynadığı üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet aldı.

Kırmızı Siyahlı takımın tek galibiyetini U 16 takımı alırken U 17 ve U 19 ise deplasmandan puansız döndüler.

U 16 takımı Ankaragücü deplasmanında Poyraz ile öne geçtiği maçta rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koydu.

Maçın hakeminin iki golünü iptal ettiği kırmızı siyahlı takım Barış’ın direkten dönün ve çizgiye inen topa gol vermesi ile skor 1-1 oldu.

Maçın son bölümünde üzerine gelen rakibi karşısında Emir Alp’in attığı golle 2-1 öne geçen Çorum FK U 16 takımı hakettiği galibiyeti alarak üç puanın sahibi oldu.

U 17 takımı Ispartaspor’a U 19 takımı ise Gençlerbirliği deplasmanından 1-0’lık mağlubiyet ile kapatarak haftayı puansız geçtiler.