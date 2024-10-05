Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu dört kategoride mücadele edecek.

U 14 ve U 15 takımları Boluspor deplasmanında U 16 takımı yarın sahasında Tümosan Konyaspor U 17 takımı ise Ankara Demirspor deplasmanında mücadele edecek.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK sezonun ikinci maçında bugün Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bugün saat 12’de Gölbaşı Mogan 2 Nolu Saha’da oynanacak Ankara Demirspor- Ahlatcı Çorum FK maçını Recep Tali yönetecek yardımcılıklarını ise Aminenur Yıldırım ve Taner Kıtmır yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Özçelik. Ligin ilk haftasında Çorum FK sahasında Düzcespor ile 0-0 berabere kalırken Ankara Demirspor ise Eskişehirspor deplasmanında rakibine 4-2 mağlup oldu.

U 16 sezonu Konyaspor ile açacak

U 16 Gelişim Liginde mücadele eden Çorum FK sezonun ilk maçında yarın sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk edecek.

Yarın saat 11’de Nazmi Avluca sahasında oynanacak Çorum FK- Konyaspor maçını Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Muammer Tekmen yapacak.

Altı takımın mücadele ettiği U 16 5. grupta takımlar dört devreli lig statüsünde mücadele edecekler.

U 14 ve U 15 Boluspor deplasmanında

Gelişim Ligleri U 14 ve U 15 kategorilerinde Çorum FK sezonun ilk maçında yarın Boluspor deplasmanında mücadele edecekler, On takımın üç devreli lig statüsünde mücadele edeceği iki kategoride maçlar pazar günü oynanacak.

Bolu Karaçayır 1 nolu sahada oynanacak sezonun ilk maçında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK U 14 takımları karşılaşacak. Maçı Samet Ünalan yönetecek yardımcılıklarını ise Alper Ünsali ve Yunus Emre Ceylan yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 takımları karşılaşacak.

Bu maçta ise Yalın Kılıç düdük çalacak yardımcılıklarını ise Burak Benekli ve Berkan Arslan yapacak.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde ise Çorum FK takımı haftayı bay geçecek.