Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK hafta sonu oynadığı dört maçta iki galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kırmızı Siyahlı takım Bölgesel Gelişim Ligi namağlup U 17 kategorisinde Uşakspor deplasmanında ilk yenilgisini aldı. Gelişim Liginde ise Kastamonuspor ile iki deplasman bir iç saha maçında mücadele eden Çorum FK iki galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Gelişim Ligi U 16’da Ahlatcı Çorum FK ilk galibiyetini Kastamonuspor önünde aldı. Pazar günü Nazmi Avluca sahasında konuk ettiği rakibi önünde ilk yarısını rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamlayan Çorum FK ikinci yarıda Taha İbrahim ve Mete’nin golleri ile 3-0 galip gelerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

U 15 Liginde ise Ahlatcı Çorum FK, Kastamonuspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrılarak ilk beraberliğini aldı ve 4 puanla altıncı sarada yer aldı.

U 14 liginde kırmızı siyahlı takımın Kastamonuspor ile deplasmanda oynadığı maçta rakibini Rüzgar ve Hüseyin Şahin’in golleri ile 2-0 yendi ligdeki ikinci galibiyetini alarak 7 puanla beşinci sırada yer aldı.