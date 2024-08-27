Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK’nın U 17 ve U 19 liglerindeki rakipleri belli oldu. Kırmızı Siyahlı takım U 19 ve U 18 liglerinde 8’er takımlı üç devreli lig statüsünde mücadele edecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çorum F 19 takımının Bölgesel Gelişim Ligindeki rakipleri Kırıkkalegücü, Çankaya FK, Kastamonuspor, Karabük İdman Yurdu, Düzcespor, Gençlerbirliği ve Aksaray Belediyespor takımları bulunuyor.

U 17 takımının rakipleri ise Düzcespor, Kırşehirspor, Isparta32spor, Karaman FK, Ankaraspor, Eskişehirspor ve Ankara Demirspor takımları bulunuyor.

2024-2025 sezonunda, başvuruda bulunan 21 TFF 3. Lig kulübü, 19 TFF 2. Lig kulübü, katılımları zorunlu olan 7 TFF 1. Lig kulübü ve 1 Trendyol Süper Lig kulübü ile A takımı BAL'da mücadele etmesine rağmen elit ligde yer alan Sultanbeyli Belediyespor ile birlikte toplam 49 kulübün katılımıyla 6 farklı grupta oynatılacak olan U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nin grupları ve gruplarda oynanacak müsabaka sayıları da belli oldu.

Bu liglerin fikstür hazırlığının devam ettiği ve Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftası içinde başlatılması planlanıyor.