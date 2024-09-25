Bölgesel Gelişim Liglerinde heyecan bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor.

Çorum FK U 17 ve U 19 takımları cumartesi günü evinde Düzce Cam Düzcespor takımını konuk edecek.

Sekiz takımın mücadele ettiği U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK ile Düzce Cam Düzcespor takımları cumartesi günü saat 15’de Devane sahasında karşılaşacaklar.

Dokuz takımın mücadele ettiği U 19 liginde ise Çorum FK cumartesi günü saat 12’de Devane sahasında Düzcespor’u konuk edecek.

Bu sezon iddialı kadro kuran kırmızı siyahlı takımın hedefi iki kategoride de ilk iki içinde yer alarak play-off mücadelesi vermek.

U 14, U 15 ve U 16 Gelişim Liglerinde ise grupların ve fikstüründe bu ay içinde belli olması bekleiyor.