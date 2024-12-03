Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu oynadığı üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Pazar günü Devene sahasında oynanan maçlarda Çorum FK U 14 takımı Keçiörengücü U 14 takımı ile 1-1 berabere kalırken bu maçın ardından ise U 15 takımlarının maçından ise takımlar 0-0 beraberlik ile ayrıldılar. İki takımda haftayı birer puanla tamamladılar.

U 16 takımı ise grup lideri Tümosan Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta rakibi önünde çok iyi bir mücadele verdi.

İlk dakikadan itibaren rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan Çorum FK Konyaspor kalecisi Emir’i geçemedi.

Girdiği net pozisyonda gole izin vermeyen kaleci Emer karşısında iki topu direkten dönen kırmızı siyahlı takım maç sonunda büyük bir üzüntü yaşadı.