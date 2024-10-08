Gelişim Liginde Çorum FK takımı hafta sonu oynadığı dört maçta iki galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

U 17 Gelişim Liginde Çorum FK ikinci maçından da 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü Ankara Demirspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

U 16 Gelişim Liginde ise Çorum FK sezonun ilk hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

İlk maçından golsüz beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım ikinci maçından da golsüz beraberlik ile ayrılarak ikinci maçından da bir puanla ayrıldı.

U 14 takımı sezonun ilk maçında Boluspor deplasmanında mücadele etti. Rakibi önünde ilk dakikalarda geriye düşmesine karşın maçın ilk yarısını 1-1 beraberlik ile tamamladı. Maçın son dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 yenen Çorum FK U 14 takımı sezona üç puanla başladı.

U 15 takımı ise sezonun ilk maçında Boluspor deplasmanında ilk dakikalarında iki kez geriye düştüğümaçta rakibini gol düellosunda 3-2 yenerek üç puanın sahibi oldu ve sezona galibiyet morali ile başladı.