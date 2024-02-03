Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde yarın U 16’da sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek, U 17 takımı ise Karaman FK deplasmanında puan mücadelesi verecek.

U 14 ve U 15 takımları ise haftayı bay geçecek.

Gelişim U 16 ligi 6. grupta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK ikinci devrenin 12. hafta maçında MKE Ankaragücü ile yarın saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasında karşılaşacak.

MKE Ankaragücü takımı 17 puanla üçüncü sırada yer alırken Ahlatcı Çorum FK ise 5 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Bu maçta Serhat Doğan düdük çalacak yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Mertcan Öğreten yapacak.

Bölgesel Gelişim Ligi U 17’de ise Ahlatcı Çorum FK yarın Karaman FK deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Üçüncü devrenin 14. hafta maçı öncesinde 11 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 34 puanla lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK, Karaman FK ise 14 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Karaman Yunuskent sentetik sahasında saat 12’de başlayacak maçı Karaman Bölgesel Yardımcı hakemi Gökhan Altundal yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Ferit Pekşen ve Kerem Çınarcı yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Emrah Ceylan.