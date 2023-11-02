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Gelişim Liglerinde Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele edeceği U 14, U 15 ve U 16’da heyecan 12 Kasım’da oynanacak maçlarla başlayacak. Kırmızı Siyahlı takım bir kategoride altı takımlı iki kategoride ise yedi takımlı 6. grupta mücadele edecek. Kırmızı Siyahlı takımın U 14 rakipleri Ankara’dan dört takım ile Konya ve Boluspor olurken U 15 ve U 16’da ise bu takımlara GMG Kastamonuspor eklendi.

U 14 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK 6 takımlı 6. grupta mücadele edecek. Grupta Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor takımları bulunuyor. Dört devreli olarak oynanacak ligde Çorum FK 12 Kasım’da bayşlayacak sezonda ilk maçında Tümosan Konyaspor deplasmanında mücadele edecek. Ligde mücadele 7 Nisan’da oynanacak maçlarla sona erecek.

U 15 Gelişim Liginde ise Çorum FK yedi takımın mücadele ettiği 6. grupta mücadele edecek. U 14 liginde lücadele eden altı takım ile birlikte bu kategoride farklı olarak GMG Kastamonuspor takımı bulunuyor. Yedi takımın mücadele edeceği bu grupta maçlar üç devreli olarak oynanacak. Ahlatcı Çorum FK sezonun ilk maçında 12 Kasım’da Gençlerbirliği deplasmanında mücadele edecek.

U 16 Gelişim Liginde de kırmızı siyahlı takım 6. grupta yedi takımla mücadele edecek. Grupta U 15 liginde olduğu gibi Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Gençlerbirliği, GMG Kastamonuspor, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor takımları mücadele ediyor. Üç devreli olarak oynanacak ligde Çorum FK ilk maçta Gençlerbirliği deplasmanında mücadele edecek. Bu kategoride de lig 7 Nisan’da oynanacak maçlarla sona arecek.