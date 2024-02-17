Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK bugün Ispartaspor U 17 ve U 19 takımları ile Çorum’da U 14 ve U 15 takımları ise yarın Boluspor deplasmanında puan mücadelesi verecekler, U 16 takımı ise devre arası olması nedeni ile haftayı dinlenerek geçirecek.

U 19 Bölgesel Gelmişim Liginde ise üçüncü devrenin ilk hafta maçında Ahlatcı Çorum FK play-off yolunda çok kritik maçta Ispartaspor ile Devane sahasında saat 12’de karşılaşacak. Konuk Ispartaspor 26 puanla üçüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kırmızı siyahlı takım bu maçı kazanarak ikincilik şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda.

Bu zorlu maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardımcılıklarını ise Çiğdem Varan ve Erdal Uncuer yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Serhat Doğan, U 17 Bölgesel Gelişim Liginde lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK bugün saat 14.30’da Devane sahasında Ispartaspor’u konuk edecek.

Grupta 34 puanla lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK 23 puanrla üçüncü sırada bulunan ve play-off için mücadele eden Ispartaspor önünde kazanarak ligde son devre maçlarına çok daha rahat girmek istiyor.

Maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ömer Bingöl ve Hatice Yıldırım yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Emrecan Arslan.

U 14 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK yarın saat 11’de Boluspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Grupta 14. hafta maçları öncesinde Boluspor 13 puanla dördüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 10 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Kuruçayır 1 nolu sentetik sahada oynanacak maçı Umut Salih Özcan yönetecek yardımcılıklarını ise Yasin Aktaş ve Berkan Arslan yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise takımın U 15 kadroları mücadele edecekler.

Bu kategoride ev sahibi Boluspor 11 puanla dördüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 5 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Bu maçı ise Ali Semer, İsmail Ali Küçük ve Mehmet Ali Torun hakem üçlüsü yönetecek.