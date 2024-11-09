Gelişim Liginde Çorum FK bu hafta sonu üç kategoride mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün U 19 liginde evinde Düzce Cam Düzcespor Karabük İdman Yurdu deplasmanında mücadele ederken U 14 ve U 15 takımları ise yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacaklar.

U 16’da devre arası U 17’de ise ligden çekilen Sincan Belediyespor ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçirecekler.

Bu sezon istediğini bulamayan Çorum FK U 19 takımı grupta beş maç sonunda henüz puanı bulunmayan Karabük İdman Yurdu deplasmanında galibiyet arayacak.

Bugün saat 12’de Karabük Onur Sahasında oynanacak Karabük İdmanyurdu ile Ahlatcı Çorum FK takımları arasındaki maçı Sedef Altuntepe yönetecek yardımcılıklarını ise Emirhan Küçüksevgili ve Enes Yılmaz yaparken maçta dördüncü hakem olarak ise Elunur Tufan yapacak. Maçın gözlemcisi ise Sedat Oran.

U 14 Gelişim Liginde ise Çorum FK ligin 6. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında ligdeki çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Ligde beş maçta topladığı 13 puanla lider Gençlerbirliği’nin iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan kırmızı siyahlı takım aynı puanla üçüncü sırada bulunan Ankaragücü ile karşılaşacak.

Grupta ikinci ve üçüncü sırada bulunan iki iddialı takımın maç yarın saat 11’de Devane sahasında oynayacak. Maçı Atahan Demir düdük çalacak. Yardımcı hakemleri Bahar Çakıcı ve Merve Esen yapacak.

U 15 Gelişim Liginde ise Ahlatcı Çorum fK 12’şer puanla zirveye ortak olan Gençlerbirliği, Tümosan Konyaspor ile Çorum fK takımları aynı puana sahipler. Ligde dört galibiyet bir mağlubiyet alan Çorum FK 12. sırada bulunuyor.

Konuk Ankarağücü ise beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile 9 puanla altıncı sırada bulunuyor. Devane sahasında saat 13’de başlayacak bu zorlu maçta ise Serhat Doğan düdük çalacak maçın yardımcı hakemleri ise Edanur Dölkeleş ve Merve Esen.