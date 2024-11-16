Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu üç kategoride mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün U 19’da grup lideri Kırıkkale FK ile sahasında karşılaşırken yarın ise U 14 ve U 15 takımları Konyaspor deplasmanında puan arayacaklar. U 16 ve U 17 kategorilerinde ise ilk yarılar sona erdiği için maç yok.

U 19 Liginde Çorum FK bugün grup lideri Kırıkkale FKspor kulübünü konuk edecek.

Ligde altı maçta iki galibiyet bir beraberlik ve üç mağlubiyet ile 7 puanla altıncı sırada bulunan Çorum FK altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik ile 16 puanla lider durumda bulunan Kırakkele FK bugün saat 12’de Devane sahasında karşılaşacaklar.

Maçı Mertcan Öğreten yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Özkan Dağlı yaparken maçın dördüncü hakemi ise Bahar Çakıcı.

U 14 Liginde Çorum FK, Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde altı maçta dört galibiyet iki mağlubiyet alan ve 12 puanla üçüncü sırada bulunan Çorum FK 10 puanla dördüncü sırada yer alan Tümosan Konyaspor ile yarın saat 11’de Konya Büyükşehir Belediye Yan Sahalar 2 nolu sahada karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım ilk üç için avantaj yakalayacak.

Maçı Mustafa Ergenç yönetecek yardımcılıklarını Mehmet Kakacı ve Yasemin Sarıkaya yapacak.

Bu maçın hemen ardından aynı sahada saat 13’de iki takım U 15 kadroları karşılaşacak.

Çorum FK 12 puanla beşinci sırada yer alırken Tümosan Konyaspor ise 15 puanla lider Gençlerbirliği ile ilk iki sırada yer alıyor.

Bu maçı Hüseyin Çiğli yönetecek yardımcıları ise Mehmet Özdil ve Mustafa Barut yapacak.