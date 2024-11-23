Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu üç kategoride sahaya galibiyet için çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takım U 19 takımı 1. devrenin son hafta maçında grupta ilk iki mücadelesi veren Aksarayspor deplasmanına çıkarken U 14 ve U 15 takımları ise yarın Amasyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Dokuz takımın mücadele ettiği U 19 Ligi 1. devrenin son hafta maçında Çorum FK bugün saat 12’de Aksarayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde yedi maç sonunda ev sahibi Aksarayspor 14 puanla üçüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 10 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Ligde geçtiğimiz hafta grubun namağlup lideri Kırıkkalespor önünde kazanmanın verdiği moralle kırmızı siyahlı takım bugün kazanarak ilk iki iddiasını artırarak devam ettirmek istiyor.

Bugün saat 12’de Dağılgan 1 nolu sentetik sahada başlayacak Aksarayspor- Ahlatcı Çorum FK maçını Aksaray Bölgesel Kadın hakemi Esra Sağlam yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Mert Yıldırım ve Muhammet Emir Sağlam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Çağrı.

U 14 ve U 15 yarın Amasya’da

U 14 ve U 15 Gelişim Liginde ise sekizinci hafta maçları yarın oynanacak. Çorum FK yarın Amasyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Yarın saat 11’de Amasyaspor FK ile Çorum FK U 14 takımları karşılaşacak.

Çorum FK7 maçta topladığı 12 puanla beşinci sırada yer alırken Amasyaspor ise bir puanla son sırada bulunuyor. Amasya Fındıklı sahasında oynanacak maçı Gökdeniz Kurtçu yönetecek yardımcılıklarını ise Burak Kızılay ve Ahmet Osman Kavaklı yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada iki takım U 15 kadroları saat 13’de karşılaşacak.

Bu maçlar öncesinde Çorum FK 15 puanla dördüncü sırada bulunurken ev sahibi Amasyaspor ise henüz ligde puanı bulunmuyor.

Maçı Hasan Kuluk yönetecek yardımcılıklarını ise Ersin Öztürk ve Ersan Yılmaz Semiz yapacak.