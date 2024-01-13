Ahlatcı Çorum FK U 14 Geliyim Liginde yarın saat 11’de GMG Kastamonuspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Ligde 4 puanla beşinci sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK ile 3 puanlı altıncı sırada bulunan Kastamonuspor takımları Hasan Doğan Tesisleri B sahasında karşılaşacak. Maçı Alper Tunga Sefer yöneüecek yardımcılıklarını ise Emre Nasuh ve Duhan Kapucuoğlu yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler.

Bu maç öncesinde Ahlatcı Çorum FK 3 puanla altıncı sırada yer alırken Kastamonuspor’un ise henüz puanı bulunmuyor.

Bu maçta ise Muratcan Yıldız düdük çalacak yardımcılıklarını ise Gazi Ünlü ve Mertkan Çakaloğlu yapacak.

İki takımın U 16 kadroları ise yarın Çorum’da karşılaşacak.

Ahlatcı Çorum FK ile Kastamonuspor U 16 takımları Devane sahasında saat 12’de karşılaşacak.

Bu maç öncesinde Kastamonuspor 7 puanla dördüncü sırada yer alırken Ahlatcı Çorum FK ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Maçı Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Sefa Kabak yapacak.

Bölgesel Gelişim Ligi U 17 kategorisinde dört devreli ligde ilk iki devreyi lider tamamlayan Ahlatcı Çorum FK 11. hafta maçında bugün en yakın rakibi Uşakspor deplasmanında mücadele edecek.

28 puanla lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK 22 puanla ikinci sırada bulunan Uşakspor deplasmanında hem yenilmezlik ünvanını korumak hemde rakibi ile puan farkını korumak için mücadele edecek.

Maçı Uşak il hakemi Serhat Arkaç yönetecek yardımcılıklarını ise Tayfun Özcelik ve Hüseyin Sarıkan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Şebnem Karakaş.