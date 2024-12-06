Stajını başarıyla tamamlayıp ruhsatını almaya hak kazanan Erkan Erdoğmuş avukatlık cübbesini giydi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sevilen çalışanlarından Mustafa Erdoğmuş’un oğlu Erkan Erdoğmuş, yemin edip avukatlık cübbesini giyerek, mesleğe ilk adımını attı.

Çorum Barosu’nda düzenlenen yemin törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro yönetimi ile ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, genç avukatı kutlayarak başarı dileklerini iletti.