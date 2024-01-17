Zonguldak’da yapılan Liseli Gençler B kategorisi Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir gümüş birde bronz madalya kazandılar. 13-17 Ocak tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda mücadele eden Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Veli Körpeş final maçında kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 48 kiloda mücadele eden aykı okul öğrencisi Eren Yalçın ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Vefat eden antrenörü unutmadılar

Türkiye Şampiyonasında mücadele eden güreşçiler genç yaşta vefat eden antrenörleri Selçuk Şahin’i unutmadı. Kürsüde açtıkları pankart ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selçuk Şahin’i anan Çorumlu güreşçiler açtıkları pankart ile büyük alkış aldılar