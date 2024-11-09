Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde pratisyen hekim olarak çalışan Selin Şahin, Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programına katıldı.

ATV'de ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışma proramına katılan genç hekim, performansıyla dikkat çekti.

Baraj sorusuna kadar gelen Şahin, bir müzik sorusuna yanlış cevap verince yarışmadan elendi.

Şahin 5 bin TL'lik ödül kazandı.

Selin Şahin kimdir?

25 yaşındaki Selin Şahin, Ankara’da doğdu ancak yaşamını Çorum’da sürdürüyor. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Selin Şahin, genç yaşına rağmen tıp alanında önemli bir kariyere adım attı.

Üniversitede aldığı eğitimle birlikte teorik bilgilerini pratiğe döken Şahin, doktor olarak meslek hayatında yerini almış durumda.