İstanbul Esenyurt’ta 10 katlı binanın 9'uncu katından beton zemine düşen 30 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 10 katlı bir binada meydana gelen olayda; 30 yaşındaki S.M. isimli kadın, 9. kattaki evinin balkonundan beton zemine çakıldı.

Henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü.

S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.