Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Çorumlu Ela Erdem (16), yaşamını yitirdi.
Ela'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Çorum'un Oğuzlar ilçesi nüfusuna kayıtlı, Almanya'da yaşayan ve bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören Ela Erdem, hayatını kaybetti.
4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ
Ela Erdem’in vefatından 4 gün önce 16. Yaşına basması nedeniyle doğum gününü kutladığı öğrenildi.
Oğuzlar'da Hamdi Erdem'in küçük oğlu Ali Erdem'in kızı olan Ela'nın cenazesi Türkiye’ye getirilerek, Oğuzlar ilçesi mezarlığında toprağa verilecek.
Editör: Çorum Hakimiyet