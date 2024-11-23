Okul Sporları Liseli Gençler Bowling’de şampiyonluğu Özejder Sosyal Bilimler Lisesi takımı kazandı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 7 okuldan 42 sporcu mücadele etti etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi takımı antrenör Ferhat Armutcu yönetiminde Yağmur Çeten, Ravza Gülsüm Kızılcinli, Zümra Eren, Fatma Naz Özdemir, Ceylin Erdoğmuş ve Ecrinsu Veldet’li kadrosu ile 944 puanla şampiyonluğu kazanırken Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise antrenör Hasan Olgun yönetiminde Buğlem Kabasakal, Tuanna Bilgin, Beyza Elif Gökoılu, Ecrin Hırlakoğylu ve Ela Uysal’dan oluşan takımı ile 922 puan topladı ve ikincilik kupasını aldı.

Çorum Spor Lisesi Zekiye Yaren Türkoğlu, Beray Kısacık, Selma Kuş, Berfin Doğru, Ezgi Feryal Arslan ve Hatice Uysal’dan oluşan kadrosu ile 886 puanla üçüncü oldu.

Güzel Sanatlar Lisesi 871 puanla üçüncü olurken antrenör Eylem Teke yönetiminde Zehra Arabacı, Ceren Çınar, Emine Dilan Dede, Gönül Rabia Kışla, Ela Demirel ve Elif Özçelik’li kadrosu ile kupasını aldı.