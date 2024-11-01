Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16. Robot Yarışması Erzurum’da yapıldı.

16 Ekim-19 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen Robot Yarışması, teknoloji ve mühendislik alanındaki genç yeteneklerin buluşma noktası oldu.

Bu yılki yarışmaya Çorum’dan tek katılan takım olan Mucitler Teknoloji Spor Kulübü, yarışmada 9 robot ile yer aldı.

Özellikle Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mucit Kızlar Robot Takımı, otonom araç, mini sumo ve hızlı çizgi izleyen kategorilerinde yeteneklerini sergiledi.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu ve Kocatepe Ortaokulu'ndan öğrencilerden oluşan Junior Mucit Robot Takımı ise Tozkoparan kategorisinde 3 robot ile mücadele etti.

Mucitler Teknoloji Spor Kulübü Başkanı Bilgisayar Mühendisi İbrahim Şahin, Meslek Dersleri öğretmeni Ramazan Su ve Tekniker Mustafa Asım Yıldırım da gençlerin projelerini desteklediler.

Bu tür yarışmaların, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmelerine, takım çalışması ve problem çözme becerilerini artırmalarına olanak tanıdığını kaydeden Mucitler Teknoloji Spor Kulübü Başkanı Bilgisayar Mühendisi İbrahim Şahin, “Robotik yarışmalar, ayrıca öğrencilere mühendislik ve teknoloji konularında deneyim kazanma fırsatı sunarak, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olmalarına katkı sağlıyor. Yarışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Cağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, Dalyan Makine’den Erkan Dalyan, Yağmaksan’dan Fatih Yağlı ve Şelale Pastanesi’nden Mustafa Mertek’e, destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca, önceki dönem Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye Erzurum’da gösterdiği ilgi ve alaka için özel bir teşekkür borçluyuz. MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdülkerim Kavaz’a ise misafirperverliği için teşekkür ederiz.

Geleceğin mühendisleri için önemli bir platform oluşturan bu yarışmanın, gençlerin bilim ve teknoloji alanında daha fazla ilgi göstermesine vesile olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.