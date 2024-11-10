Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 5.Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda 2021 yılından bu yana Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Erdem Arslan görevi Ata Sanat Tarımsal firma sahibi Agah Özküçükgöz'e devretti.

Genel Kurul’a CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, MÜSİAD Çorum İl Başkanı Hüseyin Öztürk, önceki dönem il başkanları, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve akabinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede bir açılış konuşması yapan Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Agah Özküçükgöz; Teknoloji noktası ile işin başında gençler var diyerek yola çıktığımız bu maddi ve manevi fark etmeksizin bir ve beraber olarak yol aldığımız bu yolda bize bu Çorum Genç MÜSİAD Başkanlığı'nı tebliğ eden bütün büyüklerimize de teşekkür ediyoruz." dedi

Genç MÜSİAD olarak üyeler ve memleket için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özküçükgöz; "İş insanları olarak birbirimize omuz verdiğimiz gibi çevremizdeki tüm genç kardeşlerimize ve genç girişimcilerimize genç iş insanlarımıza iş ahlakına ve iş etiğine sahip tüm arkadaşlarımıza aynı şekilde yolu aydınlatmak için elimizden geldiği çabayı vereceğiz. Bu çabayı verirken de Hitit Üniversitemiz ile beraber programlarımıza, eğitim programlarımıza, yerli yabancı öğrencilerimize eğitimler vererek kıymetli sektörümüze ve memleketimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda sadece üniversitemizle değil, belediyemiz gibi, kent konseyimiz gibi, şehrimizdeki tüm kurumlarımızın kapılarını programlarımız, raporlarımız ve projelerimizle aralayarak, aşındırarak memleketimiz içine can atmaya devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken de değerli üyelerimizle, yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer üyelerimizle birlikte onların ticaretini kendi ticaretimiz bilecek, onların ticaretinin gelişmesi için tanı tanıştığı ticaret ya programlarımız gibi yurt dışı, yurt içi tüm network imkanlarını kullanarak üyelerimiz ve memleketimiz için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Programda bir konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise Çorumlu sanayicilerin havaalanı, demiryolu, ilçe bağlantı yolları gibi eksiklikleri olmasına rağmen güzel işlere imza attığını belirterek Çorumlu sanayicileri tebrik etti.

Bunun üzerine AK Parti İl Başkanı Murat Günay ise Kırıkkale-Çorum-Samsun demiryolunun bu yıl içinde ihale edileceğini, ardından da havaalanına konusuna yöneleceklerini söyledi. Günay; "Çorum'a havaalanını biz yaparız" dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yeni Genç MÜSİAD Başkanı Agah Özküçükgöz ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Tören plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Genel kurulda Agah Özküçükgöz Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı seçilirken, yönetimde ise şu isimler yer aldı; Serhat Yaman, Mustafa Alıcı, Ahmet Özkader, Yusuf Soylu, Tunahan Yılmaz, Yusuf Koç, Alper Kurt ve Remzi Taha Kadiroğlu